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«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 16:00

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 16:00
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Сегодня, 20 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Пиннок – 45+5'     1:1 Гарначо – 47'     2:1 Хойлунд – 62'    

«Вулверхэмптон» занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала одно очко за семь матчей. «Манчестер Сити» заработал 17 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 18 очков за семь игр.

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