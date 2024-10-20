Франк Артига: для меня «Локомотив» — самая сильная команда РПЛ

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:0).

«Поздравляю команду не только с победой, но и с хорошей работой, которая ей предшествовала, а также с верой в себя. Сегодня мы играли очень стабильно, сумели забить, после чего контролировали игру. У «Локомотива» не было супермоментов, хотя, подчеркиваю, для меня «Локо» — самая сильная команда Лиги. Не как набор игроков, а именно команда. Однако мы заслужили победу», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба в телеграм-канале.

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.