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Франк Артига: для меня «Локомотив» — самая сильная команда РПЛ

Франк Артига: для меня «Локомотив» — самая сильная команда РПЛ
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«Поздравляю команду не только с победой, но и с хорошей работой, которая ей предшествовала, а также с верой в себя. Сегодня мы играли очень стабильно, сумели забить, после чего контролировали игру. У «Локомотива» не было супермоментов, хотя, подчеркиваю, для меня «Локо» — самая сильная команда Лиги. Не как набор игроков, а именно команда. Однако мы заслужили победу», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба в телеграм-канале.

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.

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