Пименов: победа «Спартака» не прогнозировалась, «Краснодар» выглядит мощнее

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов прокомментировал разгромную победу «Краснодара» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:0).

«Думал, «Спартак» с «Краснодаром» сыграют вничью. Но как второй вариант я рассматривал победу «Краснодара», а победа «Спартака» точно не прогнозировалась. «Краснодар» выглядит мощнее на сегодняшний день. Вся команда сейчас бежит, и такие игроки, по поводу которых раньше было недоумение, сейчас играют важную роль. «Краснодар» поймал волну побед и находится на пике своей формы. Не думаю, что они ещё прибавят, но на сегодняшний момент этого достаточно, чтобы занимать первую строчку в РПЛ.

Конечно, нужно отдать должное Мусаеву. Команда идёт на первом месте — естественно, тренер в порядке. Если команда с таким составом будет на пятом месте, будут вопросы к тренеру. Для «Краснодара» всё сошлось воедино: игроки понимают тренера и выполняют его установку», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.