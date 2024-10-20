Неймар не смог сдержать слёз, рассказывая о травме, из-за которой выбыл на год

Нападающий сборной Бразилии и «Аль-Хиляля» Неймар заплакал во время своего рассказа о периоде восстановления после разрыва крестообразных связок, из-за которого он не выходил на поле на протяжении года.

Момент со слезами Неймара представлен на 1:36 минуте видео:

«Больше всего в жизни я люблю играть в футбол. Каждый день без игры в него — это день страданий», — сказал Неймар в видео.

Ранее «Аль-Хиляль» включил Неймара в заявку на матч Лиги чемпионов АФК с клубом «Аль-Айн», который состоится 21 октября.

Напомним, Неймар получил травму крестообразной связки в матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Уругваем (0:2).

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо: