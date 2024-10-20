Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар не смог сдержать слёз, рассказывая о травме, из-за которой выбыл на год

Неймар не смог сдержать слёз, рассказывая о травме, из-за которой выбыл на год
Комментарии

Нападающий сборной Бразилии и «Аль-Хиляля» Неймар заплакал во время своего рассказа о периоде восстановления после разрыва крестообразных связок, из-за которого он не выходил на поле на протяжении года.

Момент со слезами Неймара представлен на 1:36 минуте видео:

«Больше всего в жизни я люблю играть в футбол. Каждый день без игры в него — это день страданий», — сказал Неймар в видео.

Ранее «Аль-Хиляль» включил Неймара в заявку на матч Лиги чемпионов АФК с клубом «Аль-Айн», который состоится 21 октября.

Напомним, Неймар получил травму крестообразной связки в матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Уругваем (0:2).

Материалы по теме
«Кое-кто вернулся». Неймар попал в заявку «Аль-Хиляля» впервые за год

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android