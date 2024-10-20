Пименов: ЦСКА скоро ворвётся в тройку, они претенденты на борьбу за чемпионство

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов заявил, что видит ЦСКА одним из претендентов на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«От ЦСКА ждали побед. Для меня ЦСКА скоро ворвётся в тройку. Если «Локомотив» оступился, армейцы будут набирать. ЦСКА более укомплектован, нежели «Локомотив». Они претенденты на борьбу за чемпионство, хоть и есть отрыв у «Зенита» и «Краснодара». Думаю, армейцы перекроют разницу своими победами, если конкуренты оступятся. ЦСКА побуксовал в начале сезона, но тренер и игроки только притирались», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сейчас ЦСКА располагается на четвёртом месте турнирной таблицы РПЛ с 23 очками.