Стало известно, за какую сумму «Арсенал» готов приобрести Влаховича

«Арсенал», проявляющий интерес к 24-летнему нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу, готов купить его за сумму в € 60 млн. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, шансы на покупку «канонирами» сербского футболиста увеличились в связи с трудностями продления его контракта с туринским клубом. Если сторонам не удастся договориться о новом трудовом соглашении, то «старая синьора» готова расстаться с Влаховичем за указанную сумму грядущим летом, чтобы не потерять игрока бесплатно, поскольку его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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