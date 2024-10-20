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Эдуард Сперцян: было агрессивное начало от нас. Но игра была боевая, много борьбы

Эдуард Сперцян: было агрессивное начало от нас. Но игра была боевая, много борьбы
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Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу в матче со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

— Удивлены, что соперник вышел в три центральных защитника?
— Да, было удивительно. Но мы знаем, как играть в таких ситуациях. Пришлось чуть-чуть перестраиваться. Было агрессивное начало от нас. Но игра была боевая, много борьбы. Джон самый сильный нападающий (в РПЛ), он нам очень сильно помогает. Цепляется за мячи, на нём всегда фолят.

— Чем удивил соперник?
— Тем, что начал игру в три центральных защитника.

— Вам было легче так играть?
— Получается, да.

— В чём?
— Потому что мы к перерыву уже вели 2:0, — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Напомним, команды встречались вчера, 19 октября, в рамках 12-го тура РПЛ. «Краснодар» лидирует в чемпионате России. В активе у клуба 30 очков. «Спартак» располагается на шестом месте с 19 очками.

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