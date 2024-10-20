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AS: в «Реале» убеждены, что Винисиус выиграет «Золотой мяч» — 2024

AS: в «Реале» убеждены, что Винисиус выиграет «Золотой мяч» — 2024
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В мадридском «Реале» считают «само собой разумеющейся» победу крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора на церемонии вручения награды лучшему футболисту года «Золотой мяч», которая состоится 28 октября. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Королевском клубе» убеждены в победе бразильского футболиста, несмотря на отсутствие официального подтверждения или утечку информации.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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