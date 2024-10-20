Франк Артига отреагировал на слухи о задержке зарплат футболистам «Химок»

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига отреагировал на слухи, что клуб задерживает зарплаты футболистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Химки» в течение нескольких месяцев задерживают выплату зарплат и премиальных игрокам команды.

«Мы понимаем: когда результаты не очень, сразу появляется информационный негатив. Если вы спрашиваете о бонусах, то главное, что их есть за что платить. У нас играют легионеры и россияне, не буду комментировать финансы футболистов, в чём-то они индивидуальны. Лично я доверяю руководству клуба. Мне сказали: «Всё будет хорошо», — и я в это верю. Вот всё, что я хочу сказать на данную тему», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба в телеграм-канале.