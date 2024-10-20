Таранов: «Спартак» беззубо сыграл с «Краснодаром», здесь большая заслуга Мусаева

Российский экс-футболист Иван Таранов прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром».

«Спартак» совсем беззубо сыграл с «Краснодаром». Не ожидал, что так будет разворачиваться игра. Мне казалось, что два равных соперника, которые по последним турам выглядели очень достойно. «Спартак» сыграл слабенько. «Краснодар» вышел заряженным на игру и весь матч провёл на хорошем уровне. Результат закономерный.

Текущие результаты «Краснодара» — большая заслуга Мусаева. Я уже говорил, что на построение хорошего коллектива потребуется время. В «Краснодаре» было много замен — одни пришли, а другие ушли. Как такового времени не было даже у Ивича. Если Ивич выстраивал игру от обороны, то я знаю стиль Мусаева — это атакующая игра и созидательный футбол, что всегда нравится футболистам. Безусловно, здесь большая заслуга тренерского штаба «Краснодара», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.