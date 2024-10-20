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Таранов: «Спартак» беззубо сыграл с «Краснодаром», здесь большая заслуга Мусаева

Таранов: «Спартак» беззубо сыграл с «Краснодаром», здесь большая заслуга Мусаева
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Российский экс-футболист Иван Таранов прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«Спартак» совсем беззубо сыграл с «Краснодаром». Не ожидал, что так будет разворачиваться игра. Мне казалось, что два равных соперника, которые по последним турам выглядели очень достойно. «Спартак» сыграл слабенько. «Краснодар» вышел заряженным на игру и весь матч провёл на хорошем уровне. Результат закономерный.

Текущие результаты «Краснодара» — большая заслуга Мусаева. Я уже говорил, что на построение хорошего коллектива потребуется время. В «Краснодаре» было много замен — одни пришли, а другие ушли. Как такового времени не было даже у Ивича. Если Ивич выстраивал игру от обороны, то я знаю стиль Мусаева — это атакующая игра и созидательный футбол, что всегда нравится футболистам. Безусловно, здесь большая заслуга тренерского штаба «Краснодара», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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