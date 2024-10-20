Палмер верит, что сможет выиграть «Золотой мяч»

22-летний атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил на вопрос, сможет ли он выиграть «Золотой мяч» в будущем. Напомним, английский футболист был включён в список претендентов на эту награду по итогам 2024 года.

«Для меня стало неожиданностью, что меня признали на таком высоком уровне так рано. Это огромная честь. Победить было бы чем-то великолепным. Верю, что благодаря упорному труду и последовательности я смогу добиться этого [выигрыша «Золотого мяча»], — приводит слова Палмера The Telegraph.

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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