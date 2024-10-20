Титов: не просто так Кордобу хотели «Зенит» и «Спартак». Это претендент на игрока года

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о значимости нападающего Джона Кордобы для «Краснодара».

«В контексте «Краснодара» надо сказать об одном человеке. В хоккей вратарь считается половиной команды, а в сегодняшнем «Краснодаре» полкоманды — это Кордоба. Да, он вчера не забивал, но мы видим, сколько полезного Джон делает для команды — при том, что ему уже 32-й год идёт. Не просто так его хотели наши гранды — и «Зенит», и «Спартак». Не знаю, кто ему подсказал, что лучше остаться в «Краснодаре». Но непонятно, что бы было, перейди Кордоба в «Спартак». Да, в финансовом плане он, наверное, выиграл бы. Но в плане футбола он приносит огромную пользу команде. Мне кажется, и партнёры, и болельщики это ценят. Думаю, Кордоба будет одним из главных претендентов на звание футболиста года. Правда, у нас большая пауза зимой. И в какой форме весной будут команды и отдельные футболисты, предположить тяжело», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В нынешнем сезоне Кордоба принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

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