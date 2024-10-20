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Титов: думал, матч с «Локо» был худшим для «Спартака». Оказалось, можно играть ещё хуже

Титов: думал, матч с «Локо» был худшим для «Спартака». Оказалось, можно играть ещё хуже
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ, в котором красно-белые проиграли «Краснодару» со счётом 0:3.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«Полностью игру не смотрел, так как в это время летел в Москву. Фрагменты потом в записи посмотрел. Именно в таких принципиальных матчах строится команда. А в составе «Спартака» мы увидели много новичков, начиная с тренера Станковича и заканчивая игроками. Конечно, я расстроился безумно. Я думал, что матч с «Локомотивом» был худшим для команды. Но, судя по счёту 0:3 и мнению экспертов и болельщиков, против «Краснодара» всё было ещё печальнее. Оказывается, можно играть ещё хуже.

Ни в коем случае не критикую спартаковцев. Понятно, что сегодняшний «Краснодар» — главный конкурент «Зениту». И его беспроигрышная серия из 12 матчей это только доказывает. Они уже обыграли «Зенит» дома, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» на выезде. Заметьте, все эти матчи были ими на ноль сыграны. Это серьёзная заявка если ещё не на титул, то на место в тройке как минимум. Будет очень интересно понаблюдать за краснодарцами дальше», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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