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Президент «Динамо» Мх Гаджиев: у ЦСКА не получалось гораздо больше, чем у нас

Президент «Динамо» Мх Гаджиев: у ЦСКА не получалось гораздо больше, чем у нас
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 56'    

«У ЦСКА не получилось гораздо больше, чем у «Динамо». Армейский клуб потенциально повыше по возможностям нашей команды, но нельзя сказать, что этот уровень был продемонстрирован в игре с нами. Это уровень не был продемонстрирован во многом благодаря действиям наших игроков. Многое в конечной фазе не получалось у нас, как и у ЦСКА.

Мы пытались вскрыть оборону соперника и быстрыми атаками, и по флангам, и позиционными атаками, но никак не получалось. Всё-таки оборона ЦСКА сыграла хорошо и уверенно, практически не дала нам шансов для взятия ворот. Если в средней части поля и на своей половине мы действовали более точно, то в завершающей стадии превосходство соперника было очевидным, а особенно вверху. Ситуацию разрешил несчастный случай для нас и хороший для ЦСКА, когда судья не зафиксировал толчок в спину Шумахова», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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