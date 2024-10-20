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Егор Титов: Станковича так высоко подбрасывали, что потом могут не поймать

Егор Титов: Станковича так высоко подбрасывали, что потом могут не поймать
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о работе сербского специалиста Деяна Станковича в стане красно-белых и о работе тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Ещё недавно все критиковали Мусаева, но была и обратная ситуация. Так высоко подбрасывали Станковича, что потом могут не поймать. Футбол — не индивидуальный вид спорта, где готовятся к конкретным турнирам. У нас сезон идёт восемь месяцев, а на пике формы команда может продержаться месяц-полтора. Дальше неизбежен спад. Искусство тренера заключается в умении более-менее ровно пройти всю дистанцию. У Мусаева пока это получается», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Вчера, 19 октября, «Краснодар» разгромил «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ со счётом 3:0.

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