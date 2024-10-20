«Матч свёлся к игре за второй этаж». Защитник ЦСКА Мойзес — о газоне на «Анжи-Арене»

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0), а также высказался об особенностях газона на «Анжи-Арене».

«Игра на выезде всегда отличается от остальных. Считайте, что у соперника плюс один игрок, если мы учитываем, что они играют при поддержке собственных трибун. Мы также прекрасно понимали, что в матче с махачкалинским «Динамо» у нас будут дополнительные трудности в виде поля. Было сложно контролировать, разыгрывать, распасовывать… Матч свёлся к игре за второй этаж. Осознавали, что неважно, красивый ли футбол мы продемонстрируем. Самое важное — забрать три очка и вернуться домой. Как мне кажется, мы заслужили победу», — приводит слова Мойзеса «Матч ТВ».

После 12 проведённых встреч махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблицы РПЛ сезона-2024/2025, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 23 очка.