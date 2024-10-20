Тухель получит бонус в размере £ 3 млн, если сборная Англии выиграет ЧМ-2026 — The Sun

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заработает бонус в размере £ 3 млн (€ 3,6 млн) в случае, если английская национальная команда выиграет чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, это на £ 1 млн меньше, чем было обещано бывшему тренеру «трёх львов» Гарету Саутгейту за победу на чемпионате мира — 2022. При этом заработная плата немецкого специалиста в сборной Англии составляет £ 5 млн (€ 6 млн) в год, в то время как Саутгейт получал £ 2,5 (€ 3 млн) млн в год.
Подчёркивается, что Тухель мог заработать большое количество денег, если бы он возглавил клуб, однако он гордится возможностью быть главным тренером английской национальной команды.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: