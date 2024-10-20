«Алания» обыграла «Сокол» в матче 15-го тура Первой лиги
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Сегодня, 20 октября, состоялся матч 15-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ярославом Хромеем (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 10:00 мск. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 15-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 1
Алания
Владикавказ
0:1 Хадарцев – 44'
Единственный гол в матче был забит на 44-й минуте. Отличился полузащитник «Алании» Батраз Хадарцев.
После этой победы в активе «Алании» стало 17 очков. Команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Сокол» с 15 очками находится на 15-й строчке.
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