«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по эпизоду с голом Мусаева в матче с ЦСКА

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что клуб намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при Российском футбольном союзе (РФС) по эпизоду с голом на 56-й минуте матча от Тамерлана Мусаева.

«Мы будем обращаться в ЭСК, потому что не было понимания как вчера, так и нет его сегодня. Всякие домыслы никакой критики не выдерживают. Руками толкать нельзя, а в спину — тем более. Можно толкать плечо в плечо. Почему в отдельных случаях это фиксируется, а в других — нет? Через буквально пару минут была такая ситуация, когда тот же Мусаев толкает в спину Табидзе и фиксируется нарушение в нашу пользу. То есть в эпизоде с голом можно было толкать в спину, а тут — нет.

Никакие разговоры о том, что это было по правилам я не принимаю. Был откровенный толчок в спину двумя руками. Нарушение правил было однозначным. Эксперты могут придумывать всякое, но мы будем подавать протест», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.