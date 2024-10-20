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Титов: раньше у «Краснодара» был огромный крен в атаку. У этой команды больше баланса

Титов: раньше у «Краснодара» был огромный крен в атаку. У этой команды больше баланса
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов прокомментировал игру «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Раньше у «Краснодара» был огромный крен в атаку, и это не скрывалось. Господин Галицкий любил быстрый, техничный футбол. Команда играла только в атаку и пропускала очень много. Но я как болельщик получал от такой игры удовольствие, клянусь. В этом «Краснодаре» больше баланса. Команда очень мало пропускает, забивает», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, по результатам 12 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе у команды 30 очков.

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