Кварацхелия хочет получать € 8 млн по новому контракту с «Наполи» — Gazzetta dello Sport

Агент 23-летнего крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии требует у руководства неаполитанского клуба € 8 млн в качестве заработной платы для грузинского футболиста по новому контракту. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Наполи» не готов предложить Кварацхелии более € 6 млн в год плюс дополнительные бонусы. Стороны обсуждают пролонгацию трудового соглашения грузинского футболиста до лета 2029 года. Переговоры между ними продолжатся в ближайшие недели.

Нынешний контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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