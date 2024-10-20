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Титов: «Спартаку» и его болельщикам — терпения. Всё-таки были у него прекрасные матчи

Титов: «Спартаку» и его болельщикам — терпения. Всё-таки были у него прекрасные матчи
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Бывший игрок сборной и «Спартака» Егор Титов прокомментировал последнее поражение красно-белых в матче с «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«Спартаку» и его болельщикам — терпения. Всё-таки были у него прекрасные матчи — как с «Зенитом», например. Считаю, в Петербурге «Спартак» обязан был выигрывать. Только стечение обстоятельств не позволило это сделать. А этот матч я целиком не видел и не могу оценить качество футбола. Для меня это самое важное. Можно проиграть, но «Спартак» без желания и качества футбола — это не «Спартак», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, по результатам 12 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда сумела набрать 19 очков.

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