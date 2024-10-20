Титов: «Спартаку» и его болельщикам — терпения. Всё-таки были у него прекрасные матчи

Бывший игрок сборной и «Спартака» Егор Титов прокомментировал последнее поражение красно-белых в матче с «Краснодаром».

«Спартаку» и его болельщикам — терпения. Всё-таки были у него прекрасные матчи — как с «Зенитом», например. Считаю, в Петербурге «Спартак» обязан был выигрывать. Только стечение обстоятельств не позволило это сделать. А этот матч я целиком не видел и не могу оценить качество футбола. Для меня это самое важное. Можно проиграть, но «Спартак» без желания и качества футбола — это не «Спартак», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, по результатам 12 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда сумела набрать 19 очков.