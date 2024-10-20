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Павел Погребняк заявил, что не собирается возвращаться в профессиональный спорт

Павел Погребняк заявил, что не собирается возвращаться в профессиональный спорт
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Экс-нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк признался, что не думает о возвращении в профессиональный спорт. Задавая вопрос, журналист поставил Погребняку в пример Артёма Дзюбу, который играет в РПЛ в 36 лет.

«Нет, возвращаться не думал, да и Артём [Дзюба] чуть помладше. РПЛ уже не для меня. «Лига легенд» – вот это мой турнир», — приводит слова футболиста Metaratings.ru.

Напомним, 40-летний футболист завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Последним клубом нападающего был екатеринбургский «Урал». В составе «Зенита» он стал чемпионом России (2007), а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Ранее он заявлял, что жалеет о слишком раннем завершении карьеры.

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