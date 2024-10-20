Палмер заявил, что хочет превзойти результат Лэмпарда по числу голов в АПЛ за сезон

22-летний атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер заявил о желании превзойти достижение бывшего хавбека «синих» Фрэнка Лэмпарда, забившего 22 гола за один сезон в чемпионате Англии.

«Это отличный результат. Я определённо стремлюсь к этому… и, может быть, даже к большему! Я всегда хочу улучшить свой результат, и, думаю, показал это, забив четыре гола в первом тайме [в матче 6-го тура АПЛ с «Брайтоном»]. Видимо, я вошёл в историю!» — приводит слова Палмера The Telegraph.

Лэмпард забил 22 гола в чемпионате Англии в сезоне-2009/2010. В указанном розыгрыше АПЛ полузащитник принял участие в 36 матчах. Помимо 22 голов, Лэмпард отметился 16 результативными передачами.

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