Гави может сыграть за «Барселону» впервые за 11 месяцев

20-летний полузащитник «Барселоны» Гави был включён в заявку сине-гранатовых на матч 10-го тура испанской Примеры с «Севильей», который состоится сегодня, 20 октября.

Гави не выходил на футбольное поле с 19 ноября 2023 года, когда он разорвал крестообразную связку в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 с Грузией (3:1).

Также в заявку каталонского клуба включёны нападающие Ламин Ямаль и Роберт Левандовский, получившие повреждения во время минувших игр группового этапа Лиги наций.

Матч «Барселона» — «Севилья» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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