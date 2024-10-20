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Гави может сыграть за «Барселону» впервые за 11 месяцев

Гави может сыграть за «Барселону» впервые за 11 месяцев
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20-летний полузащитник «Барселоны» Гави был включён в заявку сине-гранатовых на матч 10-го тура испанской Примеры с «Севильей», который состоится сегодня, 20 октября.

Испания — Примера . 10-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Гави не выходил на футбольное поле с 19 ноября 2023 года, когда он разорвал крестообразную связку в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 с Грузией (3:1).

Также в заявку каталонского клуба включёны нападающие Ламин Ямаль и Роберт Левандовский, получившие повреждения во время минувших игр группового этапа Лиги наций.

Матч «Барселона» — «Севилья» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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