Никита Кривцов высказался о победной серии «Краснодара» в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о победной серии «быков», которая на данный момент составляет девять матчей.

«Стал ли «Краснодар» сильнее в этом сезоне? Если у нас идёт рекордная победная серия, значит, стал. Чем могу объяснить такую серию? Только хорошей игрой. Это наша рекордная серия. Таких ещё не было.

Готовы ли мы составить реальную конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали? Как видите, пока мы на первом месте», — приводит слова Кривцова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На второй строчке находится «Зенит», имеющий в своём активе 29 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» с 27 очками.