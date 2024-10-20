Полузащитник «Родины» Маркитесов оценил уровень судейства в Первой лиге

Полузащитник «Родины» Дмитрий Маркитесов прокомментировал качество судейства в Первой лиге (ФНЛ).

«Если говорить о судействе в Первой лиге, то ошибки бывают у всех. Нет повторов, которые однозначно покажут, пересёк ли мяч линию или нет, как это было в матче с «Енисеем». Судья принял для себя решение, поэтому гол засчитали. Во всех лигах бываю судейские ошибки. В том сезоне, когда мы играли с тульским «Арсеналом», нам забили мяч, подыграв рукой. Но тут ничего не поделаешь.

Надо забивать столько, чтобы никаких вопросов не было. Уровень судейства в Первой лиге хороший. Конечно, неприятно, когда ошибаются в твою сторону, но ничего страшного», — сказал Маркитесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.