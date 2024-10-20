Игрок «Байера» Бонифасе попал в ДТП

Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого он повредил руку, а также разбил автомобиль.

После произошедшего инцидента 23-летний нападающий в своём аккаунте в социальной сети поделился фотографиями и видео с места происшествия, на которых запечатлена окровавленная рука футболиста и разбитый автомобиль. Затем Бонифасе удалил эти фотографии и видео.

Фото: Социальные сети Виктора Бонифасе

Фото: Социальные сети Виктора Бонифасе

В нынешнем сезоне Бонифасе принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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