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Гол Кварацхелии принёс победу «Наполи» в матче 8-го тура Серии А с «Эмполи»

Гол Кварацхелии принёс победу «Наполи» в матче 8-го тура Серии А с «Эмполи»
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Завершился матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Эмполи» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена» (Эмполи, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо (Палермо). Стартовый свисток прозвучал в 13:30 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Италия — Серия А . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Кварацхелия – 63'    

Единственный гол в матче был забит на 63-й минуте. Отличился грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, реализовавший 11-метровый удар.

После этой победы в активе «Наполи» стало 19 очков. Подопечные Антонио Конте возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии. «Эмполи» с 10 очками находится на 11-м месте.

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