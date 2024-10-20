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Иван Таранов: ЦСКА набирает обороты и будет с уверенностью продолжать дальше

Иван Таранов: ЦСКА набирает обороты и будет с уверенностью продолжать дальше
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Бывший футболист Иван Таранов прокомментировал игру ЦСКА в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА набирает обороты. По матчу в Махачкале я изначально предполагал, что будет непросто. «Динамо» очень неплохо проводит домашние матчи. Я чувствовал, что лёгкой прогулки у ЦСКА не получится — так и вышло. За минимальным преимуществом армейцы победили. Но ЦСКА закрепляется в таблице, взял нужные три очка. Думаю, с уверенностью будут продолжать дальше», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сейчас ЦСКА находится на четвёртом месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у команды 23 очка в 12 турах.

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