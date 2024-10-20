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Тен Хаг обратился к болельщикам «МЮ» после волевой победы над «Брентфордом»

Тен Хаг обратился к болельщикам «МЮ» после волевой победы над «Брентфордом»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился к болельщикам после победы над «Брентфордом» со счётом 2:1 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Пиннок – 45+5'     1:1 Гарначо – 47'     2:1 Хойлунд – 62'    

«Я очень рад за наших болельщиков. Они всегда за нас, даже когда все остальные против. Они всегда с нами и всегда поддерживают нас. Мы говорим вам спасибо», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

После восьми сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков. «Брентфорд» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 10 очков.

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