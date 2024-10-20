Тен Хаг обратился к болельщикам «МЮ» после волевой победы над «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился к болельщикам после победы над «Брентфордом» со счётом 2:1 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

«Я очень рад за наших болельщиков. Они всегда за нас, даже когда все остальные против. Они всегда с нами и всегда поддерживают нас. Мы говорим вам спасибо», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

После восьми сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков. «Брентфорд» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 10 очков.