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Манчини будет уволен из сборной Саудовской Аравии в ближайшее время — Gazzetta

Манчини будет уволен из сборной Саудовской Аравии в ближайшее время — Gazzetta
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Итальянский специалист Роберто Манчини в ближайшее время будет уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, увольнение Манчини может состояться сегодня, 20 октября, вечером или завтра, 21 октября, после того, как решение о его отставке примет король Саудовской Аравии.

Подчёркивается, что Манчини будет уволен из саудовской национальной команды по причине её неудовлетворительных результатов, а также из-за ухудшившихся отношений между тренером и командой.

59-летний специалист возглавил сборную Саудовской Аравии летом 2023 года. В последних пяти матчах команда одержала одну победу.

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