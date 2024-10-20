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Александр Трошечкин получил серебро, завоёванное с «Ростовом», спустя восемь лет

Александр Трошечкин получил серебро, завоёванное с «Ростовом», спустя восемь лет
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Полузащитнику «Пари НН» Александру Трошечкину спустя восемь лет вручили серебряную медаль за сезон-2015/2016.

«Прошло восемь лет. Получил медаль, очень приятно. Как так получилось? Когда было награждение за второе место, я уже ушёл в аренду. Потом, когда я возвращался из аренды и просил медаль, мне говорили, что их уже нет. А потом, когда в «Пари НН» пришёл из «Ростова» Никита Медведев, он сказал, что эти медали есть, оказывается.

Это та партия, которая с одной буквой «с» в слове Россия. Но мне без разницы. Я с радостью приму даже такую. Я был в команде, даже выходил на поле. Можно было бы и вручить. Осталась ли обида на «Ростов»? Нет, уже нет. Много сменилось уже там людей», — приводит слова Трошечкина «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2015/2016 «Пари НН» занял второе место в РПЛ. Тогда же Трошечкин находился в заявке ФК «Ростов».

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