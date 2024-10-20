Непомнящий: у ЦСКА при Николиче позитивное направление — есть шансы на призовые места

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о победе ЦСКА в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Мне кажется, матч с махачкалинским «Динамо» — самая трудная победа для ЦСКА, как ни странно. Но для меня пока непонятно, как «Динамо» сражается и как им удаётся противостоять сопернику. Никто их легко не обыгрывает. Очень кусачая команда, хорошо подготовленная со всех сторон. Единственная проблема — плохо забивают.

Сложна победа ЦСКА, но у команды есть игра. Даже на таком поле, как в Махачкале. Когда армейцам удавалось владеть мячом, они создавали моменты. Да, сейчас они далеко от первой тройки, но есть шансы, что они зацепятся за борьбу за призовое место. Есть позитивное направление при Николиче, команда играет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.