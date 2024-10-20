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Манчини получит до € 30 млн за увольнение из сборной Саудовской Аравии — Calcio e Finаnza

Манчини получит до € 30 млн за увольнение из сборной Саудовской Аравии — Calcio e Finаnza
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Итальянский тренер Роберто Манчини, возглавляющий сборную Саудовской Аравии, получит € 25-30 млн в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта, рассчитанного до 2026 года. Об этом сообщает Calcio e Finаnza.

По информации источника, на текущий момент стороны ведут переговоры о прекращении сотрудничества.

Ранее сообщалось, что об увольнении 59-летнего специалиста официально будет объявлено сегодня, 20 октября, или в крайнем случае завтра, 21 октября.

После нулевой ничьей Саудовской Аравии с Бахрейном в матче квалификации к чемпионату мира (15 октября) президент местной федерации заявил, что текущие результаты национальной команды неприемлемы и скоро будут предприняты соответствующие меры.

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