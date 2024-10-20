«Рубин» — «Динамо» Москва: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 20 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 11 матчей. «Динамо» заработало 20 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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