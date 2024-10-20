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Глушаков: «Спартак» играл с непростой командой, «Краснодар» сейчас на ходу

Глушаков: «Спартак» играл с непростой командой, «Краснодар» сейчас на ходу
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ, в котором красно-белые проиграли «Краснодару» со счётом 0:3.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«Спартак» играл с непростой командой. «Краснодар» сейчас на ходу, но и в том году показывали хорошую игру. Чуть-чуть не хватило до чемпионства. Да, у «Спартака» были хорошие матчи, но в начале чемпионата любую команду тяжело оценивать. Ещё есть паузы на сборные, но самая главная, когда команды уходят отдыхать на новогодние праздники. Потом приходят новые футболисты, сборы и подготовка. У всех получается разный финиш. По игре «Краснодар» обыграл «Спартак», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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