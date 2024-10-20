Вратарь «Пари НН» Медведев: у меня постоянная игровая практика. В этом залог успеха

Вратать «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев рассказал, что помогает ему чувствовать себя увереннее на поле.

«У меня постоянная игровая практика. Думаю, что в этом залог успеха. Главное — набирать очки, чтобы дальше отодвинуться от зоны вылета. Так, сейчас Гончаренко пришёл, он тоже просит играть ногами. Но сегодня все упрощали игру. Я видел, что и «Ростов» короткими передачами не разыгрывал. Сегодня нас хорошо подготовил тренерский штаб», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице МИР РПЛ. В активе у команды 12 очков за 12 туров, на счету у клуба три победы, три ничьих и шесть поражений.