«Мне, видимо, пора». Круговой — о возможном получении Дугласом Сантосом паспорта РФ

Крайний защитник сборной России и ЦСКА Данил Круговой иронично отреагировал на информацию о возможном получении левым защитником «Зенита» Дугласом Сантосом российского гражданства. Вчера, 19 октября, об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«Всем спасибо, здорово попылили во Вьетнаме, но мне, видимо, пора», — написал Круговой в своём телеграм-канале, сопроводив сообщение тремя смеющимися эмодзи.

Напомним, ранее Круговой рассказал, что он принял решение перейти из «Зенита» в ЦСКА, чтобы не конкурировать с Сантосом на позиции левого защитника, назвав 30-летнего футболиста «лучшим игроком на левом фланге в стране».

Товарищеский матч между сборными России и Вьетнама состоялся 5 сентября. В нём подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:0. Круговой провёл на поле весь матч.

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