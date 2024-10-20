Денис Глушаков: никакие шансы у «Спартака» не потеряны — отыграть отрыв несложно

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мыслями о шансах красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Отрыв по очкам отыграть несложно. Давайте посмотрим в конце чемпионата. В любом случае другие команды же тоже будут играть. Интересно, как будет готовиться любая команда ко второй части чемпионата. Надо ждать, никакие шансы у «Спартака» не потеряны. Но очки терять нельзя, они на вес золота», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», заработавший 30 очков. «Спартак» занимает шестое место. Команда Деяна Станковича набрала 19 очков за 12 матчей.