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Денис Глушаков: никакие шансы у «Спартака» не потеряны — отыграть отрыв несложно

Денис Глушаков: никакие шансы у «Спартака» не потеряны — отыграть отрыв несложно
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мыслями о шансах красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Отрыв по очкам отыграть несложно. Давайте посмотрим в конце чемпионата. В любом случае другие команды же тоже будут играть. Интересно, как будет готовиться любая команда ко второй части чемпионата. Надо ждать, никакие шансы у «Спартака» не потеряны. Но очки терять нельзя, они на вес золота», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», заработавший 30 очков. «Спартак» занимает шестое место. Команда Деяна Станковича набрала 19 очков за 12 матчей.

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