Вратарь «Пари НН» Медведев рассказал о своих взаимоотношениях с Кафановым

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев поделился о взаимоотношениях с тренером «Ростова» и сборной России Виталием Кафановым.

«С Кафановым у нас всегда очень тёплое общение. У нас с ним всегда хорошие отношения. Сколько я его знаю, уже лет десять», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, после 12 сыгранных матчей «Пари Нижний Новгород» набрал 12 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Валерия Карпина находятся на восьмой строчке.

29-летний футболист выступал в составе «Ростова» с 2016 по 2017 год и с 2022 по 2024 год. За этот период он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в 16 из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.