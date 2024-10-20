Андрей Червиченко: у «Ростова» дичайшая полоса невезения

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Ростовом» (1:1).

«С приходом Гончаренко ничего особенного «Пари НН» не показал. Просто у «Ростова» какая-то дичайшая полоса невезения. Раза два было непонятно: был мяч за линией или не был. У «Ростова» ничего не залетало, как в матче со «Спартаком». Какая-то напасть. Плюс проблемы с переездами. Команду добивают обстоятельства. Но то, что отмазались на последних минутах, — это неплохо для «Ростова».

Если бы не было ничьей в матче с «Пари НН», было бы ещё одно поражение подряд. «Ростов» могло затрясти. Наверное, сейчас смогут восстановиться: больше ментально, чем физически», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Самые титулованные футбольные клубы России: