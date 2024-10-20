Сесар Навас: победа над «Барселоной» показала, насколько мы великая команда

Бывший футболист «Рубина» Сесар Навас поделился воспоминаниями о победе в матче Лиги чемпионов с «Барселоной».

«У меня прекрасные воспоминания с той победой над «Барселоной». В том сезоне «Рубин» был очень сбалансированной и жёсткой командой, которую трудно было победить. Была прекрасная рабочая атмосфера, сопровождающая команду группа игроков, тренеров и другого персонала, с которыми было очень приятно работать.

Та великая победа в Испании в Лиге чемпионов над «Барселоной» такого высокого уровня показала, насколько мы великая команда. Мне выпала огромная радость и удача быть частью этой команды. Это был незабываемый сезон!

Я бы не назвал это самой великой победой в моей карьере. У меня было очень много важных побед. Но, возможно, это была победа над самым сильным соперником, против которого я играл», – приводит слова Наваса Metaratings.ru.

Напомним, ровно 15 лет назад, 20 октября 2009 года, казанский «Рубин» обыграл испанскую «Барселону» со счётом 2:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов.