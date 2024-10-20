Анчелотти был разгневан на игроков «Реала» после первого тайма матча с «Сельтой» — Marca

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти был разгневан на футболистов своей команды после первого тайма матча 10-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:2). Об этом сообщает Marca.

По информации источника, итальянский специалист посчитал, что его футболисты не показывают командной игры, а также командного духа. Также Анчелотти подчеркнул, что октябрьская пауза на матчи сборных не может являться оправданием для отсутствия сплочённости между игроками. После первого тайма счёт во встрече был 1:0 в пользу «королевского клуба».

Несмотря на итоговую победу «Реала», 65-летний тренер не остался полностью доволен выступлением команды.

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