Валерий Газзаев назвал имена лучших вратарей РПЛ на данный момент

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал имена лучших голкиперов Российской Премьер-Лиги на текущий момент.

«Получилось ли у Лунёва вернуться в РПЛ? Конечно, получилось. Я бы отметил ещё со знаком плюс вратаря «Зенита» Латышонка. Также можно отметить вратаря «Краснодара» Агкацева. Свой высокий уровень продолжает показывать Акинфеев. И ещё в список лучших вратарей РПЛ можно внести Илью Лантратова из «Локомотива», — приводит слова Газзаева Metaratings.

На данный момент «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На второй строчке находится «Зенит», имеющий в своём активе 29 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» с 27 очками.