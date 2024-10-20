Вратарь «Химок» Никита Кокарев рассказал, что повлияло на победу над «Локомотивом»

Вратарь подмосковных «Химок» Никита Кокарев рассказал, что повлияло на победу над «Локомотивом» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).

«Хочется выигрывать в каждой игре, поэтому к каждому матчу готовимся максимально ответственно. В прошлых играх особо не получалось, но меняем подход. Не стал бы называть победу над «Локомотивом» сенсацией. Это рядовая игра, но хорошо, что удалось выиграть. Нам нужна была эта победа, чтобы начать набирать очки.

В паузу на матчи сборных мы хорошо провели микроцикл и подготовку. Немножко поменяли тренировочный процесс — он стал более игровой. Думаю, перерыв на сборные повлиял на победу над «Локомотивом», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.