Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Химок» Никита Кокарев рассказал, что повлияло на победу над «Локомотивом»

Вратарь «Химок» Никита Кокарев рассказал, что повлияло на победу над «Локомотивом»
Комментарии

Вратарь подмосковных «Химок» Никита Кокарев рассказал, что повлияло на победу над «Локомотивом» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«Хочется выигрывать в каждой игре, поэтому к каждому матчу готовимся максимально ответственно. В прошлых играх особо не получалось, но меняем подход. Не стал бы называть победу над «Локомотивом» сенсацией. Это рядовая игра, но хорошо, что удалось выиграть. Нам нужна была эта победа, чтобы начать набирать очки.

В паузу на матчи сборных мы хорошо провели микроцикл и подготовку. Немножко поменяли тренировочный процесс — он стал более игровой. Думаю, перерыв на сборные повлиял на победу над «Локомотивом», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Франк Артига: для меня «Локомотив» — самая сильная команда РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android