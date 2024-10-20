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«По эмоциям как победа в ЛЧ». Алан Дзагоев назвал самый сложный матч в своей карьере

«По эмоциям как победа в ЛЧ». Алан Дзагоев назвал самый сложный матч в своей карьере
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какой матч считает самым сложным в своей карьере.

«Если брать по накалу и результату, то это матч со «Спортингом» в квалификации Лиги чемпионов. Мы проиграли в первой игре 1:2. В ответной игре уступали 0:1, и надо было забивать три, чтобы пройти дальше. Мы выиграли 3:1. По эмоциям это было как победа в Лиге чемпионов», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».

Напомним, Дзагоев большую часть карьеры провёл в ЦСКА, за который выступал с 2008 по 2022 год. На счету полузащитника 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах. По окончании карьеры Алан стал селекционером.

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