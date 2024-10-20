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Дом Луиса и Леманн был ограблен, у игрока украли 11 часов на сумму в € 500 тыс. — Gazzetta

Дом Луиса и Леманн был ограблен, у игрока украли 11 часов на сумму в € 500 тыс. — Gazzetta
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Дом полузащитника «Ювентуса» Дугласа Луиса и нападающей «Старой синьоры» Алиши Леманн был ограблен в их отсутствие. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, у Луиса украли 11 часов на сумму около € 500 тыс. В свою очередь, у Леманн своровали несколько бриллиантовых украшений. Сигнализация в доме спортсменов сработала среди ночи. На место происшествия прибыла полиция.

Подчёркивается, что это не первый инцидент с ограблением домов в одном из престижных районов Турина. Ранее от рук злоумышленников пострадали бывшие нападающие «Старой синьоры» Мойзе Кин, Кайо Жорже и Анхель Ди Мария.

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