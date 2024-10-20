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Дмитрий Сычёв назвал самые важные моменты своей карьеры

Дмитрий Сычёв назвал самые важные моменты своей карьеры
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Бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и французского «Марселя» Дмитрий Сычёв назвал самые важные моменты в своей спортивной профессиональной карьере.

«В футболе полезны не только моменты триумфа и побед, но и поражения. Иногда поражения дают намного больше пищи для роста. Назову участие в чемпионате мира 2002 года, хоть и не вышли из группы, но опыт колоссальный. Также назову победу в чемпионате России с «Локомотивом» и победу на Голландией на чемпионате Европы 2008 года», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».

Дмитрию Сычёву 40 лет. Наибольшую известность он приобрёл, выступая за московский «Локомотив». При этом Дмитрий является выпускником академии тамбовского «Спартака». В составе железнодорожников нападающий становился чемпионом России и обладателем Кубка страны. Также Сычёв выступал за минское «Динамо», нижегородскую «Волгу», казахстанский «Окжетпес» и армянский «Пюник». Профессиональную карьеру игрока Дмитрий завершил в 2019 году.

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