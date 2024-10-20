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Владимир Слишкович высказался о первой игре во главе «Оренбурга»

Владимир Слишкович высказался о первой игре во главе «Оренбурга»
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов», который стал для него первым в качества наставника оренбужцев. На момент написания новости в матче идёт 10-я минута, счёт не открыт — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 11'     0:2 Печенин – 31'     1:2    
Удаления: нет / Костанца – 68'

«Конечно, первая игра всегда чуть-чуть эмоциональная. Но это такая работа. Времени на эмоции нет, нам надо концентрироваться на игре. Сделать всё возможное для победы и обернуть негативную ситуацию в позитивную.

Не знаю, кто и что ожидал от состава. Я уверен, что те 11 человек, которые выйдут на поле, сделают всё, что я хочу от команды. У нас, слава богу, есть и скамейка, есть игроки, готовые выйти на замену. Поэтому я бы не назвал состав удивительным. На поле выйдут игроки, которые за эти 10 дней мне показали, что они готовы. Я дал им шанс», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Оренбург» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Слишковича набрали семь очков в 11 встречах. «Крылья Советов» имеют в своём активе 11 очков и находятся на 13-й строчке.

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