Владимир Слишкович высказался о первой игре во главе «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов», который стал для него первым в качества наставника оренбужцев. На момент написания новости в матче идёт 10-я минута, счёт не открыт — 0:0.

«Конечно, первая игра всегда чуть-чуть эмоциональная. Но это такая работа. Времени на эмоции нет, нам надо концентрироваться на игре. Сделать всё возможное для победы и обернуть негативную ситуацию в позитивную.

Не знаю, кто и что ожидал от состава. Я уверен, что те 11 человек, которые выйдут на поле, сделают всё, что я хочу от команды. У нас, слава богу, есть и скамейка, есть игроки, готовые выйти на замену. Поэтому я бы не назвал состав удивительным. На поле выйдут игроки, которые за эти 10 дней мне показали, что они готовы. Я дал им шанс», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Оренбург» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Слишковича набрали семь очков в 11 встречах. «Крылья Советов» имеют в своём активе 11 очков и находятся на 13-й строчке.